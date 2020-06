Weer op Vaderdag door de jaren heen: Moeder Natuur laat zich niet altijd van haar best kant zien

Vaders kunnen zich morgen weer verheugen op Vaderdag. Een dag waar je vooral in de ochtend lekker kan genieten van de zelfgemaakte stropdas en sokken van je kinderen in het zomerzonnetje.

In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan een klein beetje regen vallen. Het oosten van het land heeft de beste papieren, daar blijft het mogelijk tot de avond droog. Met 21 graden op de stranden tot lokaal 26 graden in Limburg is het warm.

Snelle stijging van gemiddelde temperatuur

Vaderdag wordt in Nederland sinds 1948 op de derde zondag van juni gevierd, al begon het pas in de jaren ’70 populair te worden. De gemiddelde temperatuur tijdens Vaderdag is deze eeuw precies 21,0 graden. Vóór 1980 was dit nog 19,7 graden. Moederdag in mei verloopt gemiddeld wat frisser met 18,7 graden.

Nog nooit een officiële tropische Vaderdag

In tegenstelling tot Moederdag, is Vaderdag in De Bilt nog nooit tropisch verlopen. Op Moederdag gebeurde dat op 9 mei 1976 met 30,4 graden. Op Vaderdag kwam de temperatuur nooit hoger uit dan 29,8 graden, gemeten op 19 juni 2005.

Dit komt omdat Vaderdag grotendeels valt in de periode van de Schaapscheerderskou (5-20 juni) en dikwijls is het dan wat koeler.

Deze eeuw 4 keer zomers

Vaderdag is 12 keer zomers warm verlopen met minstens 25 graden. Deze eeuw gebeurde dat vier keer, in 2000, 2005, 2006 en 2017. Terwijl het in De Bilt niet lukte, werd het in het binnenland soms wel tropisch warm.

Op de warmste Vaderdag ooit, 2005, werd het in Woensdrecht 32,4 graden. In 1998 noteerde weerstation Arcen op 21 juni 32,2 graden. Op 18 juni 2006 werd het in Volkel precies 30,0 graden en op 18 juni 2000 werd het in Eindhoven en Woensdrecht 30,1 graden. Zondag wordt het in De Bilt niet zomers warm, maar met 23 graden ligt de temperatuur wel een paar graden boven normaal.

Bibberen in 2010

Koud was het deze eeuw op 20 juni 2010. In De Bilt werd het toen niet warmer dan 14,0 graden en in Berkhout en Lelystad bleef het kwik zelfs steken op 13,2 graden. Dit was de op één na koudste Vaderdag ooit, alleen 1952 was het nog iets kouder met in De Bilt op 15 juni maximaal 13,7 graden en 12,0 graden in Eelde.

Gemiddeld scheen de zon deze eeuw op Vaderdag 6,8 uur en 55% van de Vaderdagen bleven geheel droog. Compleet zonnig was het op 18 juni 2000 en 19 juni 2005 met ruim 15 uur zon. Op 20 juni 2010, de op één na koudste Vaderdag ooit, scheen de zon helemaal niet. Het bleef toen echter wel droog. De meeste regen viel op 21 juni 2015 met 10 mm in De Bilt en 27 mm in Ter Apel.

