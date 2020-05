Wie nog een bloemetje bij zijn of haar moeder wil langs brengen, moet snel zijn. Het is nu nog zonnig en zomers warm, maar dat komt heel snel verandering in, meldt Weer.nl zondag.

Deze Moederdag begon zonnig en de temperaturen liepen op veel plaatsen al snel op tot boven de 20 graden. Maar er zit een omslag aan te komen, want vanuit de poolstreek stroomt koude lucht richting ons land en dat gaan we in de middag merken, aldus Weer.nl.

Amper 10 graden

De bewolking vanuit het zuiden wordt snel dikker en vooral in het uiterste zuiden valt soms al een bui. Tegelijk steekt in het noorden en langs de westkust een matige tot krachtige noordenwind op. windkracht 4 tot 6. Het KNMI heeft inmiddels code geel afgegeven voor de kustprovincies voor zware windstoten.

De wind is in een deel van het land al omgeklapt naar het noorden, alleen in het zuiden is de wind nog variabel, met daar op dit moment temperaturen rond 20 graden. pic.twitter.com/ifb4cEKCez — Weer.nl (@Talpaweer) May 10, 2020

Op dat moment daalt de temperatuur als een baksteen. Aan het eind van de middag is de temperatuur aan de westkust gedaald tot nog amper 10 graden. Ook in het midden van het land koelt het fors af tot slechts 15 graden. In het zuidoosten duurt het langer en is het de hele middag nog ruim 20 graden.

Aan het mooie zomerweer lijkt voorlopig even een eind te zijn gekomen. De komende dagen valt af en toe een bui en de kwik blijft schommelen tussen de 10 tot 15 graden. In de tweede helft van de week wordt het weer droger en klimmen de temperaturen voorzichtig weer wat omhoog naar uiteindelijk 15 tot 20 graden.