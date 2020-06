Wederom steekpartij bij azc Harderwijk, bewoner naar ziekenhuis

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Harderwijk is één bewoner gewond geraakt. De man werd in zijn been gestoken door een medebewoner. Het is niet de eerste keer dat zich een dergelijk incident voordoet in het azc.

Donderdagochtend rond 06.30 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij bij het azc aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk. Ter plekke bleek dat er één persoon gewond was door een messteek.

Het slachtoffer had waarschijnlijk ruzie met een andere bewoner van het asielzoekerscentrum. Die heeft hem met een mes gestoken. Hij is opgepakt door de politie. De gewonde man is naar het ziekenhuis afgevoerd en behandeld. Inmiddels is hij alweer ontslagen uit het ziekenhuis.

Eerdere steekpartijen

Op 3 juni was er ook al een steekpartij in dit asielzoekerscentrum. Een vrouw raakte toen ernstig gewond nadat ze was gestoken door een mannelijke bewoner van het azc. En ook een jaar geleden was er een steekincident. Toen raakten twee mannen ernstig gewond, één bewoner liep lichte verwondingen op.

Volgens de politie is er geen verband tussen de steekpartij van donderdagochtend en eerdere incidenten.

Beeld: SPS Media / Damian Ruitenga