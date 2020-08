In heel Nederland is er nog maar één te vinden: de Catalina. Een historisch vliegtuig dat ook op water kan landen. Een indrukwekkend gezicht dat het toestel duizenden fans opleverde.

Het laatste Nederlandse exemplaar is toe aan een restauratiebeurt in Nieuw-Vennep, en die is hard nodig want hij is niet van een oude opa geweest en heeft ook niet altijd binnen gestaan.

Als enige overgebleven

Het historische watervliegtuig zal worden gerestaureerd in het Nederlands Transport Museum (NTM) in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Het wordt nog spannend of de Catalina bij het NTM door de toegangsdeur past. Als het niet past zal de complete pui moeten worden verwijderd.

Het toestel waar het om gaat is de enige in Nederland overgebleven vliegboot, nadat vorig jaar de laatste nog vliegende Catalina ‘Karel Doorman’ verkocht werd aan de Verenigde Staten. De restauratie wordt uitgevoerd door de Stichting Neptune Association, een vrijwilligersclub van voornamelijk oud Marine-personeel, waaronder Prudent Staal, die al 30 jaar betrokken is bij dit project.

Symbool

Groot was de teleurstelling bij tienduizenden Catalina-liefhebbers toen het laatste vliegende exemplaar vorig jaar naar Noord-Amerika vertrok. De Catalina staat symbool voor de voormalige Marineluchtvaartdienst en het NMM wil de gevoelens van trots een blijvende plek geven. Reden om de Consolidated Catalina, met registratie ‘212’ te laten restaureren. Dat wordt nog een hele klus want de Catalina heeft jarenlang buitengestaan, o.a. bij het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg.

De restauratie vindt plaats in het NTM in Nieuw-Vennep omdat daar voldoende ruimte is. Tevens heeft het NTM een omvangrijke donatie van Catalina-onderdelen van de vorige eigenaar ontvangen.