Waterbedrijven bezorgd over 'extreem grote drinkwatervraag'

Drinkwaterbedrijven in grote delen van het land zijn bezorgd over de “extreem grote drinkwatervraag” in deze tropische week. Volgens de bedrijven is er nooit eerder zoveel drinkwater gebruikt op hete dagen.

Zij noemen als voornaamste reden dat heel veel Nederlanders op dit moment vanwege de coronacrisis thuis zijn of op vakantie in eigen land. “Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op”, waarschuwen ze.

Niet sproeien of zwembaden vullen!

De waarschuwing geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg. Alle drinkwaterbedrijven in deze provincies roepen mensen op om geen tuinen te sproeien en geen grote opzetzwembaden te vullen. “Een groot zwembad in de tuin vraagt 2500 liter water. Ter vergelijking: een bad vullen kost 120 liter water en bij het douchen wordt 65 liter water verbruikt”, aldus drinkwaterbedrijf Vitens.

ANP