Groot raadsel in Wildlands Emmen: waar zijn de wasberen gebleven?

Het is nog steeds een groot raadsel hoe er vijf wasberen hebben kunnen ontsnappen in Wildlands in Emmen. De dieren zijn dinsdag losgebroken uit hun verblijf en sindsdien spoorloos. Vermoedelijk zijn ze nog op het terrein van het dierenpark.

“We hebben her en der vangkooien uit staan”, vertelt Renee Vorenkamp van Wildlands aan Hart van Nederland. “We hebben namelijk het idee dat ze zich nog steeds op het terrein bevinden.” In totaal lopen er 21 wasberen rond in het dierenpark.

De vijf ontsnapte wasberen behoren tot een groep die in juli vanuit Stichting AAP naar Emmen overkwamen. Om de dieren was veel te doen. De provincie Limburg, waar ze in het wild leefden, wilde de wasberen laten afschieten. Een petitie wist dat te voorkomen, waarna ze gevangen werden en naar Stichting AAP in Almere werden overgebracht.

Ook in Gelderland waren er plannen om wasberen af te schieten, tot woede van dierenrechtenorganisaties (tekst gaat verder onder video)



Eerdere ontsnappingen

Het is niet de eerste keer dat er dieren uit Wildlands ontsnappen. Vorig jaar ontsnapte een prairiehondje uit het dierenpark om vervolgens weer op te duiken in het centrum van de Drentse plaats. En in 2017 moest een wallaby zijn ontsnapping met de dood bekopen toen de kangoeroe in het leeuwenverblijf terechtkwam. Een bezoeker filmde dat tafereel destijds.

Wildlands onderzoekt nog hoe de wasberen uit hun verblijf hebben kunnen ontsnappen.

Foto ter illustratie