Warm en nat herfstweer in aantocht dit weekend

We beginnen de dag met een beetje zon, maar in het westen hangt er al aardig wat bewolking waardoor de zon al snel snel buitenspel wordt gezet. De bewolking trekt gedurende dag langzaam naar het oosten van het land. Qua temperatuur kunnen we rekenen op zacht weer, het wordt landelijk tussen de 12 tot 15 graden.

Aan de kust kan het vanmiddag flink gaan waaien met maximaal windkracht 6. De wind zorgt voor de aanvoer van regen, gedurende dag trekt vanuit het westen een paar buitjes richting het oosten. Ruimte voor zon is er dan nog nauwelijks.

In de avond trekt het regenfront naar het noordoosten weg, waarna het wat opklaart. Plaatselijk kan er dan mist ontstaat. De temperaturen dalen tot tussen 5 graden in het noordoosten en 11 graden in het zuiden van Limburg.

Warm novemberweekend

Na vandaag krijgen we opnieuw te maken met een warme novemberweekend. Zaterdag begint de dag grijs met wolkenvelden en lokaal wat mist. Die mist verdwijnt echter snel en er ontstaan vooral in de middag ook wat gaatjes in het wolkendek, waardoor de zon zich af en toe laat zien.

Het blijft op de meeste plaatsen droog en met een zwakke tot matige, aan de kust soms vrij krachtige zuidelijke wind wordt het 12 graden in de noordelijke provincies tot 16 graden in het zuiden.

Zondag is het vergelijkbaar met zaterdag met de uitzondering dat het in de middag kan flink kan gaan regenen. Ook zet de wind er een tandje bij, aan de kust kan windkracht 8 gehaald worden. Het blijft erg zacht voor de tijd van het jaar, met 14 tot 17 graden.

Via Weer.nl