Facebook verwijdert 'Wappie' van Youp van 't Hek: 'In strijd met de richtlijnen'

Youp van ‘t Hek toverde zijn kersthit ‘Flappie’ afgelopen zaterdag in tv-programma Even Tot Hier speciaal voor 2020 om tot ‘Wappie’. De nieuwe versie van het liedje werd een hit op internet. Al besloot Facebook klaarblijkelijk dat het liedje niet door de beugel kon.

Niels van der Laan en Jeroen Woe, het presentatieduo van Even Tot Hier, delen op hun Facebookpagina een screenshot dat Facebook de video van ‘Wappie’ heeft verwijderd. Volgens de melding erbij zou het liedje in strijd zijn met de richtlijnen van het sociale medium. “Vrij belachelijk dit…” concluderen cabaretiers Van der Laan en Woe.

Nieuwe tekst op ‘Flappie’

Youp van ‘t Hek voorzag ‘Flappie’ van een satirische tekst over mensen die tegen de coronaregels zijn. In het liedje is het nog steeds kerst, alleen is nu niet een konijntje de hoofdrolspeler, maar een “viruswappie”. Het lied haakt in op de coronacrisis en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. “Maar bij wappie, die gekke viruswappie. Veel visite, want hij wist toch dat hij geen corona kreeg.”

Facebookvolgers van Van der Laan en Woe reageren verongelijkt op het verwijderen van de video. “Wát is dan in strijd met wélke richtlijnen,” laat één van hen weten. “Belachelijk, te zot voor woorden.” Een ander stelt: “Zijn ze bij Facebook nou helemaal ‘wappie’ geworden?”

Het bewuste clipje is veelvuldig geplaatst op Facebook. Op dit moment is slechts één video verwijderd, dus wie even zoekt, zal de video zonder moeite alsnog vinden. Alle video’s bij elkaar zijn goed voor tienduizenden views. Waarom Facebook die ene video wél in strijd vond met de richtlijnen en al die andere niet, is niet duidelijk.

Wappie van Youp van ‘t Hek op YouTube

De video is buiten Facebook te vinden via andere kanalen als Twitter en YouTube. Op het laatstgenoemde platform kon het liedje sinds 19 december al rekenen op ruim 1,3 miljoen views. Onder de video klinken veel lovende reacties, maar ook tegengeluiden. “Had ‘Schaapie’ passender gevonden, de kudde die zich vrijwillig naar de slachtbank laat leiden. Als dit nu nog grappig is, ben je hopeloos verloren,” besluit ene ‘earthlings are strange’.

Beeld: screenshot YouTube