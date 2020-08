Dierenartsen in Harderwijk en Ermelo waarschuwen voor een beruchte kattenziekte die heerst en roepen baasjes daarom op om hun katten snel te laten inenten. “Het is een ontzettend gemeen virus.”

Dat de dierenartsen slaan alarm is niet zonder reden: feline panleukopenia is ziekte die bijna altijd dodelijk is voor katten. Het tast de darmen van de dieren zo erg aan dat ze geen vocht en voedingsstoffen meer kunnen opnemen. Uiteindelijk drogen zieke katten helemaal uit en overlijden ze één tot twee dagen na de besmetting.

Koorts, diarree en braken

“We hebben hier nog geen zieke katten binnengekregen”, vertelt dierenarts Bob Carriere van de Sterkliniek in Ermelo dinsdag aan Hart van Nederland. Wel weet hij dat er in het asiel in de Gelderse plaats inmiddels al meerdere katten zijn bezweken aan de ziekte. “De dieren komen daar uit alle windstreken binnen, hebben stress en krijgen daardoor een lagere weerstand.”

De dierenarts noemt het een “ontzettend gemeen” virus. Katten die besmet raken worden sloom, krijgen zware koorts en diarree en moeten braken. Als dat gebeurt, is het taak om zo snel mogelijk naar de dierenarts te gaan. “Bij deze ziekte geldt letterlijk: ieder uur telt. Dan kunnen we nog snel behandelen met anti-virusmiddelen”, legt hij uit.

‘Als een lopend vuurtje’

Toch lukt het ook de dierenartsen vaak niet meer om de doodzieke dieren te redden. Eigenlijk is er maar één oplossing, aldus Carriere. “Laat je kat op tijd inenten”, roept hij met klem op. Iets wat veel baasjes in Nederland nu verzaken te doen. “De vaccinatiegraad bij katten in ons land ligt op zo’n twintig tot dertig procent. Dat is echt veel te laag.”

Carriere wijst erop dat het coronavirus bij mensen heeft laten zien dat virussen als een “lopend vuurtje” binnen een populatie kunnen rondgaan. Dat is volgens hem bij katten niet anders. “Deze kattenziekte duikt van tijd op tijd weer ergens op.” Een tijd geleden was er een uitbraak rond Deventer en nu lijkt de Gelderse regio aan de beurt.

Ook binnenkatten inenten

Niet alleen buitenkatten lopen gevaar, waarschuwt de dierenarts. Ook katten die alleen maar binnen blijven moeten worden ingeënt. Feline panleukopenia wordt namelijk verspreid door een virus dat zeer besmettelijk is. Het wordt via uitwerpselen verspreid en baasjes kunnen het virus via hun schoenen mee naar binnen brengen. Daar kan het nog weken tot wel maanden besmettelijk blijven.

De dierenartsen roepen baasjes daarom op om de vaccinatiestatus (ook wel ent-status genoemd) van hun kat te controleren in het dierenpaspoort. “Mensen maken vaak de fout door te denken: mijn kat is al ingeënt”, aldus Carriere. “Maar katten moeten om de twee à drie jaar een vaccinatie krijgen, anders zijn ze niet meer beschermd.”

Voor meer vragen over de dodelijke kattenziekte kunnen baasjes terecht bij hun dierenarts. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen en andere diersoorten.

