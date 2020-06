Vader dode freerunner Eltjo (19) waarschuwt brugspringers: 'Gevaren groter dan je denkt'

Door de tropische temperaturen neemt het aantal jongeren dat een snoekduik neemt vanaf een brug weer toe. Rob Broersma’s zoon Eltjo Booi was ook dol op avontuur, maar zijn duik vanaf de Stichtse Brug werd hem op 19 augustus 2019 fataal.

Rob wil niet de moraalridder uithangen als hij ziet dat jongeren achteloos van bruggen springen, maar overweegt hen toch aan te spreken. Hij wil niet dat hen en hun families hetzelfde overkomt als wat hem en Eltjo die bewuste 19 augustus overkwam. “Ik denk elke dag aan wat er gebeurd is en het is pijnlijk”, zegt hij. “Het is niet zoveel pijnlijker als ik een ander dat zie doen, maar ik wil het ze toch sterk ontraden. De gevaren zijn groter dan je denkt.”

Lees ook: Twee personen in Maastricht in Maas gesprongen, hulpdiensten uitgerukt

Want zijn Eltjo had allerlei zwem- en duikbrevetten en was een ervaren freerunner. Wat bekent dat hij met allerlei gymnastische technieken over obstakels sprong. Die dag was dat obstakel de rand van de Stichtse Brug. Waarschijnlijk was het de bedoeling om met een sierlijke sprong in het water terecht te komen. Maar Eltjo kwam niet meer boven.

“Waarschijnlijk heeft de wind vat op hem gehad en is hij verkeerd terechtgekomen op het water en dan is het zomaar gebeurd”, vertelt Rob. “Zijn vrienden hebben nog geprobeerd om hem eruit te halen, maar die zijn te laat geweest.” Eltjo’s lichaam werd pas uren later gevonden.

‘Onherstelbaar. Onherroepelijk’

Onderschat een sprong van hoge afstand alsjeblieft niet, benadrukt Rob, want je hebt uiteindelijk niet over alle factoren controle. “Met niet in te schatten omstandigheden als een harde wind gebeuren er dingen die je ook met ervaring en heel veel vaardigheden niet kunt inschatten.” En dan kan het dus zomaar ineens allemaal afgelopen zijn. “Onherstelbaar. Onherroepelijk. Het geeft natuurlijk een kick, als het goed gaat is het prachtig, maar het gaat ook wel eens mis. De gevolgen zijn groot. Voor een leven dat verloren raakt, en mensen die jou kwijtraken.”