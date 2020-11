Waarom kon de politie de moord op Laura Korsman niet voorkomen?  

De moord op de 24-jarige Laura Korsman door haar ex-partner had voorkomen kunnen worden, stellen haar ouders. Zij werd gestalkt en deed meermaals aangifte tegen haar ex. Waarom heeft zij niet de juiste hulp en informatie gekregen van de politie? Ze willen dat er onderzoek gedaan wordt naar de gang van zaken bij de politie.

Laura werd op 11 juli 2019 in haar eigen studentenwoning aan de Bosboomstraat in Utrecht door 26 messteken om het leven gebracht. Haar 32-jarige ex-partner, Zamir M. is hiervoor inmiddels strafrechtelijk veroordeeld (voor stalking en moord).

De verdachte zou niet hebben kunnen verkroppen dat Korsman enkele weken eerder de relatie had verbroken. Hij heeft haar vervolgens intensief gestalkt en ‘doodsbang’ gemaakt.

‘Verdachte was al eerder veroordeeld’

Pas na de moord kwamen de ouders van Laura erachter dat haar ex eerder al eens veroordeeld was voor het mishandelen van een andere ex-partner. Ook die vrouw deed aangifte van stalking.

”Hier had de politie van op de hoogte kunnen zijn, want er lag een aangifte en nota bene een veroordeling. Toch waren Laura en haar familie hiervan niet van op de hoogte”, zegt de advocaat van de familie, Mark van Raak. Hij vervolgt: ”Heeft de politie hier wel rekening mee gehouden? De ouders van Laura zijn ervan overtuigd dat zij anders zouden hebben gehandeld, als zij dit hadden geweten. Als Laura had geweten hoe gevaarlijk haar ex was, dan zou ze gelijk de politie hebben gebeld toen hij keer plotseling voor haar neus stond.”

Kwalijke rol voor de politie

De advocaat heeft nu namens de ouders van Laura een verzoek ingediend bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Om te onderzoeken wat de rol van de politie is geweest in de aanpak van de aangifte van Laura. Ze nemen het de politie kwalijk dat er niet actiever gecontroleerd is of haar ex zich wel aan zijn gedragsaanwijzing hield. En bovendien willen ze weten waarom er geen contactverbod opgelegd is of aanvullende maatregelen werden getroffen.

Van Raak: ”De ouders van Laura willen vooral weten hoe dit heeft kunnen gebeuren? Laura had een hele duidelijke hulpvraag, ze deed aangifte, ze heeft heel vaak gebeld naar de politie en constant om hulp gevraagd. Toch is haar ex vrijgelaten en stond hij twee keer voor haar neus. Heeft de politie zich wel afdoende over de veiligheid van Laura ontfermd? De familie hoopt antwoord te krijgen op al deze vragen. En hopelijk kan de politie lering trekken uit dit onderzoek voor toekomstige zaken.”