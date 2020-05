Gouden Hart Biljet in Haarlem steekt zorgmedewerkers én lokale ondernemers hart onder de riem

Een hartverwarmende actie die twee kanten opwerkt: in Haarlem bestaat er nu het Gouden Hart Biljet. Dat is een waardebon die ‘gekocht’ kan worden om ondernemers én zorgpersoneel te steunen in tijden van corona.

Het werkt als volgt: inwoners of bedrijven in Haarlem doneren een bedrag en daarvoor printen ze een waardebon uit bij een lokale drukker. Het Gouden Hart Biljet heeft een waarde van 40 euro en gaat naar een zorgmedewerker. Die kan zorgmedewerker de bon dan weer bij de lokale ondernemers inleveren.

Haarlemmers hebben op deze manier laten zien dat ze een hart voor de zorg en het midden- en kleinbedrijf hebben, want er is al maar liefst al 20.000 euro gedoneerd. Daarnaast is er ook nog 12.500 euro toegezegd.

Eerste bonnen van de pers

Donderdag rolde het eerste Gouden Hart Biljet van de pers. En niet zomaar één: de bonnen worden gedrukt bij Koninklijke Joh. Enschedé. Het Haarlemse bedrijf is zeer bekend met het drukken van waardepapieren. In het verleden hebben ze daar namelijk bankbiljetten gedrukt.

En nu dus de waardebonnen die aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen. Zo is het bijna onmogelijk om ze na te maken en de lokale winkeliers te foppen. Of om de lokale zorgmedewerkers met een kluitje het riet in te sturen natuurlijk.

Later meer steden?

Voor nu zijn de biljetten alleen bedoeld voor de medewerkers van ziekenhuis Spaarne Gasthuis. Maar het is de bedoeling dat meer steden en daarmee dus ook ziekenhuizen zich aansluiten bij dit project van Heel Haarlem Helpt.

Tot nu toe krijgen 500 medewerkers van het ziekenhuis een bon. Maar als de donaties blijven binnenstromen, dan kunnen dat er natuurlijk veel meer worden.