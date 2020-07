Een hotel in de binnenstad van Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren beschoten. Er zitten ongeveer tien kogelgaten in de voordeur van het W Hotel in de Spuistraat. Ook andere deuren zouden zijn geraakt.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Ook is nog onduidelijk waarom het Amsterdamse hotel beschoten is. De politie hoopt later op de dag meer bekend te kunnen maken over de schietpartij. Het W Hotel is een vijfsterrenhotel verspreid over twee gebouwen pal achter het Paleis op de Dam in het centrum van de hoofdstad.

Getuigen gezocht

Mensen die tussen 3.00 uur en 3.30 uur mogelijk iets verdachts hebben gezien in de Spuistraat of de nabije omgeving worden opgeroepen zich te melden via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Er is rond de tijd dat er geschoten is vermoedelijk een taxi langsgereden, de politie zou de bestuurder of inzittenden graag willen spreken.