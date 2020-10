Vuurwerkbranche sleept gemeente Rotterdam voor de rechter: 'Afsteekverbod gaat veel te ver'

Rotterdam is de eerste grote stad waar vanaf aankomende jaarwisseling een volledig afsteekverbod voor vuurwerk geldt. De vuurwerkbranche wil hier een stokje voor steken. Belangenvereniging BPN, Stichting VuurwerkCheck en vijftien Rotterdamse Vuurwerkwinkeliers proberen het verbod vrijdag in een kortgeding van tafel te vegen.

De branche heeft geen bezwaar tegen vuurwerkvrije zones, maar komt op voor consumenten die plezier hebben in het afsteken van vuurwerk en er op een goede manier mee omgaan. Daarnaast maakt ze zich hard voor de toekomst van Rotterdamse vuurwerkverkopers.

Lees ook: Meerderheid wil dit jaar vuurwerkverbod om zorg te ontzien tijdens jaarwisseling

‘Verbod verergert problemen’

Voor vuurwerkverkoper Hugo Groeneweg wordt vrijdag een spannende dag. Hij verkoopt al 22 jaar vuurwerk in Rotterdam en wil niets anders doen. Het verbod betekent nu nog niet dat er in zijn winkel geen vuurwerk meer verkocht mag worden, maar hij vreest dat het daar wel naartoe gaat. “Ik denk dat onze vergunning uiteindelijk niet verlengd wordt,” vertelt hij tegen Hart van Nederland. “Uiteindelijk zal ik er zo wel mee moeten stoppen.”

Lees ook: Online lichtspektakel vervangt afgelaste vuurwerkshow in Rotterdam

Groeneweg erkent dat vuurwerk te vaak voor problemen zorgt, maar denkt dat een verbod op vuurwerk deze problemen juist verergert. Het is het illegale vuurwerk dat volgens de verkoper overlast veroorzaakt. “Met consumentenvuurwerk blaas je geen bushokjes op en knal je je hand er niet af. Op deze manier gaan mensen juist naar het buitenland voor illegaal vuurwerk.”

‘Gaat te ver’

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is op zich niet tegen vuurwerkvrije zones in Rotterdam, maar vindt een afsteekverbod voor de hele stad veel te ver gaan. “Het feit dat een klein groepje raddraaiers het afsteken van vuurwerk voor alle inwoners van Rotterdam dreigt te verzieken, en de oplossing van de gemeente Rotterdam om, in plaats van een verbeterde handhaving, strengere controles en hardere straffen, een volledige stad vuurwerkvrij te verklaren, staan niet tot elkaar in verhouding,” zegt voorzitter Marcel Teunissen.

Lees ook: Vuurwerkbranche dreigt met rechtszaak na verbod: 10 miljoen aan knalvuurwerk blijft onverkocht

BPN en de vuurwerkverkopers geloven ook niet in de haalbaarheid van een gemeentelijk afsteekverbod. Volgens vuurwerkverkoper Hugo Groeneweg is handhaven ‘onmogelijk.’

‘Veilig en gezellig’

De Rotterdamse gemeenteraad stemde in april in met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waardoor een vuurwerkverbod mogelijk werd. Op haar website schrijft de gemeente met het vuurwerkverbod ‘verstoringen van de openbare orde te willen terugdringen’ en ‘zorg te willen dragen voor een veilig en gezellig Oud en Nieuw voor iedereen’.

De vuurwerkbranche spande een kort geding aan, omdat de gemeente hun bezwaren naast zich neerlegde. In andere gemeentes, zoals Amsterdam, zorgt corona voor uitstel van een afsteekverbod. Gemeente Rotterdam wil niet op de zaak reageren.

Lees ook: voorlopig toch geen afsteekverbod in Amsterdam door corona