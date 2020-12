Deur uit woning geblazen door vuurwerkbom in Assen

Een woning aan de Maasstraat in Assen heeft woensdagavond grote schade opgelopen door een vuurwerkbom. De deur is volledig vernield en ook een deel van de hal heeft veel schade.

De politie onderzoekt nog of het vuurwerk aan de deur was bevestigd of door de brievenbus was gegooid. Van de voordeur is weinig over en ook sprongen een aantal ramen. De omgeving werd opgeschrikt door een doffe knal, zo laat een verslaggever ter plaatse weten.

Brand

Niemand raakte gewond, maar wel werd de brandweer ingeschakeld om een klein brandje in een van de kamers van de woning te blussen.

Beeld: Persbureau Meter