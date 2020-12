In woningen in Tiendeveen en Boxtel is vuurwerk ontploft en in beide gevallen raakte een man gewond. De man in het huis aan de Oostermaat in Tiendeveen raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten kwamen op die ontploffing af en er is eerste hulp verleend. Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is nog onduidelijk.

Omgeving afgezet

Ook in Boxtel ontplofte vuurwerk in een woning en ook daar raakte een man gewond, maar onduidelijk is hoe ernstig hij eraan toe is. Uit voorzorg zijn in een straal van 50 meter rond de woning ook andere mensen uit hun woning gehaald. Hen wordt tijdelijk elders opvang aangeboden, aldus de politie. “Specialisten van de EOD komen ter plaatse om te bepalen hoe (on)veilig de situatie is.”

