Ruim 250 kilo zwaar vuurwerk gevonden in schuurtje Winterswijk: 'Alles in straal van 400 meter zou kwetsbaar zijn'

In een schuurtje, de keuken en op zolder van een 39-jarige man uit Winterswijk is donderdag 260 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Middenin een woonwijk. Volgens de politie was de situatie levensgevaarlijk.

Lees ook: Meerderheid wil dit jaar vuurwerkverbod om zorg te ontzien tijdens jaarwisseling

Het aangetroffen vuurwerk betreft volgens een politiewoordvoerder onder meer mortieren, nitraten en illegale vuurpijlen die drie keer zwaarder zijn dan een cobra 6. Op een kaartje dat de politie Winterswijk op Twitter heeft geplaatst, is te zien dat bij een ontploffing kwetsbare objecten als woningen in een straal van vierhonderd meter zouden worden getroffen.

Gisteren troffen wij een grote hoeveelheid zwaar illegaal #vuurwerk aan in #Winterswijk-Oost. Wat blijkt? Alles in een straal van 400 meter zou kwetsbaar zijn bij #ontploffing! Ben jij wel veilig? Doe melding als jij weet waar vuurwerk illegaal ligt opgeslagen. pic.twitter.com/2ABrgU57vi — Willem Saris (@polwwijkbuiten) October 30, 2020

Doel van vuurwerk onduidelijk

Volgens de woordvoerder gaat het om bijna 1700 kwetsbare objecten. “En dan heb je het nog niet over mensen op straat of die in zo’n woning zijn”, aldus een politiewoordvoerder. De 39-jarige man zit nog vast en wordt gehoord. Of het vuurwerk voor eigen gebruik was of dat de man het verkocht, is nog onduidelijk.

#Winterswijk zojuist hebben wij een behoorlijke hoeveelheid #illegaal #vuurwerk in beslag genomen. Lag opgeslagen in schuurtje midden in woonwijk. Verdachte is aangehouden en ingesloten. pic.twitter.com/p4aAjkaKPq — Willem Saris (@polwwijkbuiten) October 29, 2020

ANP

Beeld: Twitter