Vrouweneredivisie gaat verder: clubs hopen op financiële steun

De vrouweneredivisie wordt over twee weken hervat. De voorzorgsmaatregelen rond de competitie worden aangescherpt, zo kondigt de KNVB aan. Een aantal clubs hoopt op financiële steun om de extra corona-testen te kunnen betalen, zo zeggen ze tegen Hart van Nederland.

Het besluit om ook het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau door te laten gaan, viel woensdagavond laat in het coronadebat in de Tweede Kamer. Minister Van Ark voor Medische Zorg zei daar dat ook de vrouweneredivisie gewoon door moest kunnen gaan, ondanks de strengere coronamaatregelen.

Extra testen

Om dat veilig te kunnen doen, moeten er wel extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zei de KNVB donderdag. Zo moeten er extra testen afgenomen worden. De wedstrijden die voor vrijdag gepland stonden, gaan daarom nog niet door. De competitie wordt in het weekend van 30 oktober weer opgepakt.

WTF😲 @MinVWS hoe leg je uit dat manneneredivisie doorgaat en vrouweneredivisie niet? Laat meiden en de rest van de wereld zien dat vrouwen ook volwaardig profvoetballers zijn en kom terug op deze beslissing. Je kunt Europees kamp en vicewereldkamp niet af doen als amateurs. https://t.co/3KqF39zMhw — Merel van Dongen (@merelvd) October 14, 2020

Probleem is wel dat niet alle clubs uit de competitie de kosten van die extra corona-testen kunnen ophoesten. “Dat zouden we financieel niet redden”, zegt Karin Punt, manager Vrouwenvoetbal bij ADO Den Haag. De KNVB zegt dat er nog wordt gekeken naar extra steun voor clubs. “Het zorgvuldig testen van speelsters vraagt om investeringen, ook van onze kant”, stelt een woordvoerder.

De verwachting is dat hier op korte termijn meer duidelijk over wordt. De voetbalbond is nog druk bezig met het opstellen van protocollen. Clubs zijn ieder geval bij dat ze straks verder kunnen spelen. “Het is heel positief dat dit wordt geregeld”, aldus Karin Punt van ADO Den Haag. “Die financiële hulp zou er nu ook gewoon moeten komen. Je kunt nu niet meer terug.”