Ex-borstkankerpatiënten voelen zich ongelukkiger als hun borsten geamputeerd moesten worden, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Maar daar is Borstkankervereniging Nederland het niet mee eens: er zijn volgens hen juist veel vrouwen die blij zijn met hun amputatie.<

Uit het onderzoek blijkt dat het verliezen van een borst door borstkanker grote impact heeft op de kwaliteit van leven. “Vrouwen die hun borst permanent verliezen beoordelen hun kwaliteit van leven gemiddeld lager. Zij ervaren vooral negatieve gevolgen in relatie tot lichaamsbeleving en wat betreft psychosociaal en seksueel welbevinden”, schrijven de onderzoeksresultaten.

Lees ook: Permanent verliezen borsten bij borstkanker maakt ongelukkiger

Borstkankervereniging mist ‘nuance’

Borstkankervereniging Nederland hoort nu van veel ex-borstkankerpatiënten dat ze zich niet kunnen vinden in de uitslag. “Veel vrouwen hebben de keuze heel weloverwogen genomen”, vertelt Deborah Ligtenberg van de vereniging tegen Hart van Nederland.

Ze mist de nuanche in het onderzoek. “Ik hoor nu veel vrouwen zeggen: heb ik een verkeerde keuze moeten maken?” Volgens haar zijn heel veel mogelijkheden tijdens de behandeling, “maar aan elke ingreep zitten risico’s.”

Twijfel over reconstructie

Anjo Bloemen is ex-borstkankerpatiënt, al wordt ze zelf liever “kankeroverlever” genoemd. Ze kreeg tien jaar geleden de diagnose, drie weken na haar vijftigste verjaardag. “Ik bleek een tumor te hebben en hij was uitgezaaid in mijn oksel en sleutelbeen”, vertelt ze.

Lees ook: Meer Nederlanders hebben het afgelopen jaar kanker gekregen

Ze ging in behandeling, na vier chemo’s waren er geen tumoractiviteiten meer te zien. “Toen was de vraag of ik wel een amputatie moest. Je wordt in je vrouw zijn aangetast.” Artsen konden een kwart van haar borst eruit halen, maar ze waarschuwden wel dat het eruit zou kunnen gaan zien als een gedrocht.

Pluk watten in bh

Een half jaar na de diagnose nam Anjo het besluit: ze zou haar borst laten amputeren. “Op dat moment vond ik het heel moeilijk.” Ze weet nog heel goed toen ze haar borst voor het eerst weer moest zien. “Er zaten plukken watten in de bh. Ik werd ontzettend boos. De hele terugreis heb ik gehuild.”

Toen Anjo thuiskwam, smeet ze gelijk de prop watten door de kamer. Later liet ze haar ‘nieuwe’ borst aan dierbaren zien, dat was een belangrijk moment voor haar. “Ze zeiden dat het wel mee viel. Mijn man had dat al wel gezegd, maar dat kwam niet over.”

‘Net zo mooi als vroeger’

Nu is de “kankeroverlever” erg tevreden. “Ik ben mooi zoals ik ben. We zijn zo veel jaren verder, het voelt nu als mijn lijf.” Anjo vindt zichzelf net zo mooi als voor de operatie. “Dat is gekomen omdat ik onder ogen heb gezien dat mijn vrouwelijkheid niet zou veranderen.”

Ze heeft toentertijd bewust nagedacht over de ingreep en besloten om niet voor een reconstructie te gaan. “Ik hoorde ook verhalen waar het niet goed gaat, het kost toch ook weer tijd en je hebt risico op complicaties. Dat heeft mij bewust doen besluiten het niet te doen.”

Lees ook: Coronavirus maakt kankerpatiënten angstig: ‘Ik huil elke avond’

Anjo wil daarom meegeven dat vrouwen hun eigen keuze moeten maken. “Toen ik het onderzoek zag, voelde ik me bijna schuldig dat ik gelukkig ben met een amputatie en dat ik geen reconstructie gedaan heb”, vertelt ze. Je hebt een eigen keuze, benadrukt de ex-borstkankerpatiënt tot slot.