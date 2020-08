Een vrouw die donderdagochtend met pech langs de A67 kwam te staan kende blijkbaar geen gevaar. Ze stak achteloos de snelweg over om benzine te gaan halen bij het benzinestation. “Dit had anders af kunnen lopen”, aldus een weginspecteur.

De automobiliste was ter hoogte van het Limburgse Maasbree stil komen te staan. Haar plan was om de hele snelweg over te steken voor benzine, maar ver kwam ze niet. De vrouw kwam namelijk vast te zitten in de middenberm. Een berm zonder grasstrook achter een vangrail: ze stond dus praktisch nog op de snelweg.

Om haar te bevrijden uit haar penibele situatie moesten weginspecteurs van Rijkswaterstaat het verkeer stilleggen. De vrouw kon zo veilig en wel terug bij haar auto komen.

Levensgevaarlijk

Volgens Rijkswaterstaat ging het om een levensgevaarlijke situatie. Een weginspecteur laat op Twitter weten dat het heel anders had kunnen aflopen. “Ze was blind voor het gevaar. Ik heb haar meerdere keren uitgelegd hoe gevaarlijk deze situatie was.”

Rijkswaterstaat geeft nog een advies mee voor iedereen die met pech langs de weg komt te staan. “Altijd veilig gaan staan. Dat is het beste voor jezelf en het overige verkeer.”

#A67 Li 59,0 bij #Maasbree Een melding van een auto met pech, Later bleek dat de bestuurster was overgestoken naar het #tankstation om benzine te halen. Ze staat hier vast in de middenberm. Ik heb vervolgens een #verkeerstop uitgevoerd om haar veilig naar de kant te krijgen! pic.twitter.com/fDOdLSpaGw — Weginspecteur Ron 📱➕🚙 = ❌ (@Wis_Ron) August 20, 2020

Foto: Rijkswaterstaat