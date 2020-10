Een Nederlandse vrouw van 89 jaar is overleden nadat ze voor de tweede keer besmet raakte met het coronavirus, blijkt uit onderzoek van Nederlandse onderzoekers dat gepubliceerd werd in Oxford University Press. Dit is de eerste keer dat gerapporteerd is dat iemand is gestorven door herbesmetting.

De vrouw leed ook aan de ziekte van Waldenström, een zeldzame vorm van witte bloedcelkanker die wel behandelbaar maar ongeneeslijk is.

Ze meldde zich eerder dit jaar op de eerste hulp met symptomen van koorts en een hardnekkige hoest, bleek corona te hebben en werd vervolgens vijf dagen in het ziekenhuis opgenomen. Haar symptomen waren toen verdwenen, maar ze bleef last houden van vermoeidheid.

23 gevallen van herbesmetting

Bijna twee maanden later en twee dagen nadat ze opnieuw chemotherapie kreeg, meldde ze zich opnieuw met koorts, een hardnekkige hoest en ernstige benauwdheid. In het ziekenhuis bleek dat ze opnieuw corona had. Twee weken later overleed ze.

Tot zover zijn er in totaal 23 gevallen van herbesmetting vastgesteld, maar alle andere patiënten zijn hersteld.