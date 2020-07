Vrouw (31) neergestoken in haar woning in Leidschendam en overleden

Een 31-jarige vrouw is vrijdagmiddag in haar woning in Leidschendam neergestoken. Ze is later aan haar verwondingen overleden. De politie heeft een 43-jarige man uit Leidschendam aangehouden.

Rond 13.00 uur kwamen meerdere meldingen binnen dat er een vrouw door een man met een mes werd bedreigd in een woning aan het Abdijland. Nadat de agenten arriveerden, troffen ze het gewonde slachtoffer aan. Er werd direct snel eerste hulp verleend, maar de vrouw overleed korte tijd later aan haar verwondingen.

De verdachte wist na de steekpartij de woning te ontvluchten, maar werd kort daarna aangehouden. De politie vermoedt dat de aanleiding van het steekpartij in de relationele sfeer ligt.

