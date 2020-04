Vrouw overleden na geweldsincident in woning Oppenhuizen, verdachte aangehouden

Een vrouw die het slachtoffer was van een geweldincident in een woning in de H.S. Reinardastrjitte in Oppenhuizen in Friesland, is ter plekke aan haar verwondingen overleden. De inzet van hulpdiensten heeft niet mogen baten, meldde de politie.

In de omgeving heeft de politie een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De forensische opsporing doet een sporenonderzoek in het plaatsje vlak bij Sneek.

Agenten gingen begin van de middag naar de woning, nadat ze een melding hadden gekregen van een geweldsincident. In de woning troffen ze de zwaargewonde vrouw aan. Het vermoeden bestaat dat dit incident plaatsvond binnen de relationele sfeer, meldt de politie.

Bron: ANP

Beeld: Noormannen