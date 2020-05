Vrouw neergeschoten in Amsterdam, dader nog niet opgepakt

Op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam is zondagmorgen vroeg een vrouw neergeschoten. Ze heeft zelf nog de politie kunnen bellen en is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De Oostelijke Handelskade ligt in het Oostelijk Havengebied. De politie is op zoek naar de dader en heeft op Twitter een omschrijving van de verdachte gegeven.

Signalement verdachte: man, lang, +/- 20jr, lichte huidskleur, korte grijze broek, sportschoenen en zwarte handschoenen. Niet zelf benaderen, maar neem contact op met de politie. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) May 31, 2020

ANP

Beeld: HFV Photo Services