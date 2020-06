Vrouw in rolstoel ernstig gewond na aanrijding met auto, bestuurder was onder invloed van drugs

Op de Burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen is woensdagmiddag een vrouw in een rolstoel ernstig gewond geraakt door een aanrijding met een personenauto. De bestuurder van de auto was onder invloed van drugs.

De vrouw liep ernstige verwondingen op en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Delen van de rolstoel lagen meer dan dertig meter bij het slachtoffer vandaan. Na de botsing met de vrouw in de rolstoel, botste de automobilist ook nog op een tweede voertuig. De bestuurder van die auto botste hierdoor tegen een boom.

De veroorzaker van het ongeluk is tijdens een speekseltest positief getest op drugsgebruik. Volgens de politie zou de automobilist wiet hebben gebruikt. De persoon is aangehouden en de politie doet momenteel nog sporenonderzoek.

Beeld: Provicom