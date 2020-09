Vrouw (26) dood aangetroffen in woning Amstelveen, partner opgepakt

Een 26-jarige vrouw is woensdag onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een woning in Amstelveen. Haar partner, een 33-jarige man, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Rond 04.45 uur woensdagochtend kreeg de politie een melding binnen van een reanimatie. Die mocht niet meer baten, en de vrouw overleed daarna. Verder is niet duidelijk wat de exacte toedracht en doodsoorzaak zijn, aldus de politie.

Sporenonderzoek

Het huis aan de Suze Groeneweglaan is afgezet voor sporenonderzoek en agenten zijn begonnen met een buurtonderzoek. Ook medewerkers van Forensische Opsporing (FO) doen onderzoek. Het onderzoeksteam roept getuigen op zich bij de politie te melden.

ANP