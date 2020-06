Baby niet meer te houden: vrouw bevallen op snelweg A8

Ze zal zich haar bevalling waarschijnlijk anders hebben voorgesteld, maar haar baby’tje was waarschijnlijk niet meer te houden. Een vrouw die 31 weken zwanger was, is maandag bevallen op de snelweg A8 tussen Amsterdam en Zaandijk.

De politie kreeg een bijzondere melding, laten ze weten op Facebook. Ze haastten op hoge snelheid richting de snelweg omdat dat daar zojuist een baby was geboren.

Zeven weken te vroeg

“De moeder die 31 weken zwanger was, had zojuist in vogelvlucht een bevalling doorgemaakt”, aldus de politie. Ze beviel zeven weken eerder dan ze uitgerekend was.

Goed nieuws: de moeder en het kindje maken het volgens de politie goed.

Foto: politie Zaanstreek