Vrouw rijdt met auto terras Arnhems pannenkoekhuis op

Een automobiliste is in Arnhem de macht over het stuur kwijtgeraakt en het terras van een pannenkoekhuis opgereden. De auto sloeg daarbij over de kop.

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur op de Kemperbergerweg. De auto is door een heg heen geschoten en op het terras van pannenkoekenrestaurant Den Strooper tot stilstand gekomen.

Volgens de politie is de bestuurster mogelijk onwel geraakt. Ze is nagekeken door ambulancepersoneel. Op het terras raakte niemand gewond.

ANP