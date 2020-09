Vrouw (72) in kritieke toestand na aanrijding in Utrecht, veroorzaker rijdt door

Na een ernstig verkeersongeval op woensdag in Eemnes (Utrecht) is een man op een snelle elektrische fiets, mogelijk een speedpedelec, doorgereden. Twee vrouwen raakten gewond, een van hen is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie donderdag.

Het verkeersongeval vond woensdagmiddag rond 15.30 uur plaats op de Volkersweg. De twee vrouwen van 70 en 72 jaar werden ingehaald door de man op de snelle elektrische fiets. Daarbij reed hij de vrouwen aan. De man keek nog om fietste vervolgens door in de richting van de Meentweg. Door de val van hun fiets raakten de twee vrouwen gewond; van de 72-jarige vrouw is de toestand kritiek.

Gisterenmiddag (16-9) rond 15.40 uur worden twee fietsende vrouwen aangereden tijdens een inhaalactie van een man op een vermoedelijk snelle elektrische fiets. Locatie: #Volkersweg bij #Eemnes. De vrouwen raken gewond, de man rijdt door. Wie is deze man? Tips? Bel ons: 0900-8844 pic.twitter.com/iVDz9VPNe6 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) September 17, 2020

Signalement

De politie heeft een signalement van de man verspreid en kijkt of er camerabeelden beschikbaar zijn. De man is vermoedelijk tussen de 25 tot 40 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en een fors/gezet postuur. Hij heeft donker haar en droeg een zwart vest. De verdachte reed op een fiets met geel kentekenplaat, mogelijk een Speed Pedelec.

Mensen die meer informatie hebben over deze zaak kunnen de politie bellen via 0900-8844.

ANP