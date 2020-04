Rode Kruis-vrijwilligers trekken ouderen uit isolement in Rotterdam

Gewapend met een bloemetje voor een goed gesprek bracht een groep vrijwilligers van Rode Kruis dinsdagochtend een bezoekje aan ouderen in Rotterdam. Gewoon om te kijken of ze nog iets nodig hebben. Of misschien zijn ze wel eenzaam.

Het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangesloten bij burgernetwerk van het Rode Kruis is sinds het begin van de coronacrisis meer dan verdubbeld. Twee maanden geleden stonden ongeveer 40.000 mensen ingeschreven als vrijwilliger, nu zijn dat er ruim 85.000.

Dinsdag gingen zeven nieuwe vrijwilligers langs bij bewoners van de wijk Pendrecht in Rotterdam-Zuid, waaronder Alinda en Melco. “We komen een bloemetje aanbieden van Woonstad. Gaat alles goed met u?”, zegt Alinda tegen een vrouw die opendoet.

‘Mensen vinden het fijn’

Het duo maakt een kort praatje en vraagt of de ouderen nog hulp kunnen gebruiken. “Mensen vinden het wel fijn dat er naar ze wordt omgekeken”, merkt Melco. “Deze mensen zitten natuurlijk echt de hele dag thuis. Hier slaat de coronacrisis wel harder in dan bij ons.”

De actie was een initiatief van woningcorporatie Woonstad. “We zijn door hen benaderd”, legt Jacco Scheers van het Rode Kruis uit. “De corporatie wilde iets doen voor de mensen, want ze weten daar dat een aantal bewoners in een isolement zitten.” Door langs de deuren te gaan proberen de vrijwilligers dat te doorbreken.

‘Ik schrik hier van’

Alinda en Melco kwamen ook bij een oudere vrouw die niet zo goed Nederlands sprak. “We hebben een tolk ingeschakeld en het blijkt toch wel dat ze heel eenzaam is. Ze kan de deur niet uit en heeft ook geen boodschappen in huis”, vertelt Melco.

Het verhaal van de eenzame vrouw doet Alinda zichtbaar veel. “Ja, hier schrik ik best wel van”, zegt de vrijwilligster terwijl ze opnieuw emotioneel wordt. “Ze heeft zoveel hulp nodig en dat was misschien niet gezien als wij dit niet hadden gedaan.”

De komende tijd gaan nog ruim duizend nieuwe vrijwilligers langs bij ruim 5000 eenzame ouderen. Volgens Alinda is dat hard nodig. “Als corona niet aan de hand is, is er ook eenzaamheid. Het is er altijd en daar moet echt iets gedaan aan worden”, besluit ze.