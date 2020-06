Een aantal vrijwilligers van het sinterklaascomité in Amersfoort heeft aangegeven per direct met hun werkzaamheden te stoppen. Aanleiding hiervoor is het besluit geen Zwarte Pieten meer te gebruiken bij de jaarlijkse intocht. Het comité wil één lijn trekken met het Sinterklaasjournaal van de NTR en daar past zwarte piet niet meer bij.

Het sinterklaascomité in Amersfoort telt zo’n vijfhonderd vrijwilligers, het is niet bekend hoeveel vrijwilligers nu hun taken hebben neergelegd. “Maar sinds maandagmiddag bekend werd dat we stoppen met Zwarte Piet, zijn er zeker opzeggingen binnengekomen,” vertelt Natasja Eversen van het comité aan het AD. “Een wat grotere groep twijfelt of ze door wil gaan, maar wil voordat ze een besluit neemt nog wel wachten op de precieze invullen van de intocht ‘nieuwe stijl’. Daar gaan we de komende maanden aan werken.”

Kleur

Al jarenlang heerst er discussie bij het sinterklaascomité in Amersfoort over de kleur van de Pieten. Toch komt het besluit van maandag voor veel vrijwilligers uit de lucht vallen. Ze hadden de afgelopen jaren namelijk besloten dat een eventuele verandering heel rustig zou moeten gebeuren. In overleg met de gemeente is er tegen de zin van de vrijwilligers in toch besloten voor een verandering met onmiddellijke ingang.

“Kinderen mogen zich niet buitengesloten voelen door Zwarte Piet,” verklaart Eversen tegen AD het besluit. “We hebben daarnaast altijd gezegd de landelijke trend te blijven volgen.” Omroeporganisatie NTR heeft dit jaar definitief besloten om over te stappen op een roetveegpiet. Alleen maar meer reden om die verandering ook in Amersfoort te volgen.

Sinterklaasintocht

De sinterklaasintocht in Amersfoort komt overigens niet in de problemen door de weggelopen vrijwilligers. Eversen laat aan het AD weten dat er inmiddels al veel mailtjes zijn binnengekomen van mensen die juist nu mee willen helpen aan de aankomst van Sinterklaas.