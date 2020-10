Peter P. vrijgesproken van ‘zeilbootmoord’ op echtgenoot in Colombia

De rechtbank in Utrecht heeft de 65-jarige Peter P. vrijgesproken van het doden van zijn vrouw, de 54-jarige Durdana, op hun zeiljacht. Dat gebeurde in september 2015, toen het schip lag afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande.

De rechtbank vindt dat er geen overtuigend bewijs is geleverd voor de schuld van P. De uitspraak leidt tot veel verdriet bij de nabestaanden van de vrouw. Familie van de vrouw hebben huilend de zaal verlaten.

‘Gedood door piraten’

De man heeft altijd ontkend schuldig te zijn. Volgens zijn verklaring zijn hij en zijn vrouw (54) overvallen door piraten. Zijn vrouw is daarbij gedood, stelt hij. De rechtbank vond onder meer in forensische sporen bevestiging voor het verhaal van P. Ook acht zij de verklaring van P. op een aantal punten “authentiek”.

Justitie noemde vooral verwonderpunten, aldus rechter. Hoe de overvallers logischerwijs te werk zouden zijn gegaan. Het verhaal van P. komt autenthiek over. In scène zetten gaat de rechtbank niet in mee.

Verklaringen van familie verklaren ook van een liefdevolle relatie. — 𝑬𝒔𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒎𝒂 (@EstherHVNL) October 16, 2020

Volgens het Openbaar Ministerie heeft P. zijn vrouw in september 2015 om het leven gebracht, aan boord van hun jacht ‘Lazy Duck’. Het schip lag op dat moment afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Het paar was al geruime tijd bezig met een wereldreis. Het OM, dat het piratenscenario niet geloofwaardig vond, had acht jaar cel tegen P. geëist.

