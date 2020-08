Chauffeur in coma door vlammenzee in vrachtwagen Doesburg

Een vrachtwagenchauffeur is in de nacht van woensdag op donderdag ernstig gewond geraakt nadat er brand uitbrak in zijn wagen. De man lag naar alle waarschijnlijkheid te slapen en kon ternauwernood ontsnappen aan de vlammenzee op een bedrijventerrein in Doesburg.

Rond 2.30 uur werd de brandweer gealarmeerd over de grote brand. De vrachtwagen stond geparkeerd tussen twee bedrijfspanden aan de Leigraafseweg op een bedrijventerrein aan de rand van de Gelderse plaats.

‘Helemaal verbrand’

“Bij aankomst zagen we een man op het bedrijventerrein staan, achter de hekken”, meldt een woordvoerder van de brandweer aan Hart van Nederland. “We hebben die hekken moeten forceren om te kunnen helpen.”

De chauffeur bleek zo zwaar gewond dat hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de woordvoerder was de man “aan de voorzijde helemaal verbrand”. Later is hij overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam, waar hij in een kunstmatige coma wordt gehouden.

‘Alleen karkas over’

De torenhoge vlammen hebben weinig overgelaten van de vrachtwagen. Alleen het karkas is over, aldus de woordvoerder. Ook de nabijgelegen panden hebben behoorlijke schade opgelopen. Bij een van de panden sloeg de brand over naar het dak.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, blijft vooralsnog gissen. “Maar de eigenaar van het transportbedrijf vertelde dat de wagen nog maar een jaar oud is”, aldus de brandweerwoordvoerder. Daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat het voertuig uit zichzelf vlam heeft gevat. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

