Op de A67 bij het Brabantse Eersel is maandagavond een vrachtwagen in brand gevlogen. De truck vervoerde op dat moment 2.000 witte konijnen, meldt de brandweer.

De cabine van de vrachtwagen vulde zich rond 18.00 uur met rook, waarop de chauffeuse alarm sloeg. Meerdere hulpdiensten rukten uit na de melding. De brandweer kon het vuur blussen, maar de truck moet als verloren beschouwd worden.

Oplegger met konijntjes

De chauffeuse kwam met de schrik vrij en ook de vervoerde konijntjes bleven ongedeerd. De dieren werden vervoerd op een oplegger en het vuur bleek niet overgeslagen te zijn. Een dierenarts heeft gekeken of de dieren geëvacueerd moesten worden, maar dat bleek niet nodig. De oplegger met konijntjes is op een andere wagen overgeladen en naar de eindbestemming gereden.

Lees ook: Vrachtwagen vol varkens vliegt midden op de A50 in brand, meerdere dieren overleden

Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. Vanwege de autobrand was korte tijd een rijstrook in de richting van de Belgische grens afgesloten, inmiddels is de snelweg weer helemaal vrijgegeven.

Beeld: SQ Vision