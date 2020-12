Vraag naar labradorpuppy verviervoudigd door corona: 'Dit heb ik niet eerder meegemaakt'

De labrador staat al jaren bovenaan als de meest gekozen hond, maar sinds de coronacrisis zijn puppy’s enorm gewild. De vraag naar de jonge hondjes is inmiddels verviervoudigd en dat maakt het voor zowel de fokker als particulier niet altijd makkelijk.

“Een pup verkoopt zichzelf. Die zijn onweerstaanbaar”, vertelt labrador fokker Hanneke Jansma. “Maar ze blijven maar heel kort pup. Daarna krijgen ze streken en beginnen ze te slopen en dan moet je ze opvoeden.”

Voor veel mensen is de lol er dan gauw af, vertelt de fokker. Jaarlijks heeft ze een nestje, maar de vraag bijna niet aan. Ze wordt overspoeld door wannabe-labradorbaasjes. Soms staan ze zelfs spontaan aan de deur. Ook kinderen weten haar te vinden. “Ik heb een keer een hoog stemmetje aan de telefoon gehad die vroeg: ‘Zijn jullie open vandaag?’ Die dacht dat ze in een soort winkel een puppy konden kopen”, lacht de fokker.

Zorgvuldig gekozen hondenbaasjes

Niet eerder heeft Hanneke meegemaakt dat haar puppy’s zo gewild waren. De wachtlijsten zijn lang en Hanneke kiest de baasjes van haar puppy’s zorgvuldig uit.

De wachttijd voor een pup is van 1 tot twee maanden opgelopen naar een half jaar tot een jaar. Volgens de Nederlandse Labrador Vereniging zijn niet alleen de wachtlijsten langer geworden, ook de prijzen zijn inmiddels veel hoger. Volgens de vereniging kost een pup normaal gesproken 1.250 euro, maar nu willen mensen een pup kopen voor 2.000 tot 2.500 euro.

Hondeneigenaar Nicole Verkaik weet dat het niet over een nacht ijs gaat. “Ik begrijp dat mensen graag een pup willen. Zeker als ze hem zien willen ze hem gelijk meenemen, maar het is voor minimaal 10 jaar, dus dan hoop ik dat iedereen daar goed over nadenkt.”