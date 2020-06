Even was er euforie, maar die maakt nu plaats voor voorzichtig optimisme. Kermisexploitanten, tentenverhuurders en touringcarbedrijven hoorden woensdagavond premier Rutte zeggen dat er per 1 juli weer van alles mogelijk is.

Dus er was blijdschap, maar een dag later blijkt dat er nog wel heel veel moet gebeuren om alles ook echt mogelijk te maken.

‘Angst wegnemen’

Johan Pouw van Pouw Vervoer in Vianen ziet de toekomst positief tegemoet. Hij mag weer met volle touringcars de weg op. Maar dat betekent niet dat dat ook direct gaat gebeuren: “Normaalgesproken zat ik nu met honderden bussen op de weg voor het festivalseizoen. Maar dat zal echt weer op gang moeten komen. En Rutte gaf al aan dat het nog wel een week of zes zal duren voordat vergunningen daadwerkelijk zijn verleend.” Het zal voor Johan nog wel even duren voordat hij echt weer aan de bak kan. ”Dus ik ben nog niet meteen weer operationeel. En dan moeten we ook de angst nog wegnemen. Want het kan en mag weer, maar mensen moeten de stap ook nog maken en er heerst nog wel een angstcultuur”, somt Pouw op.

In de startblokken

Kermisexploitant Reinard van der Veen uit Bergen op Zoom stond na de persconferentie gisteravond meteen in de startblokken. Hij wil niets liever dan met zijn Snow Jet weer op de kermis staan.

Ook donderdag stond er nog een grijns op zijn gezicht. Maar de euforie maakt nu plaats voor voorzichtig optimisme. Reinard is met de gemeentes aan het bellen waar hij met zijn kermis zou staan. Hij hoopt dat de gemeentes en veiligheidsregio’s de schouders eronder gaan zetten om de kermissen sneller mogelijk te maken dan over zes weken. Maar hij merkt ook dat alles nog onzeker is.

Toch wil hij alles op alles zetten om nog te gaan draaien. Al is het maar op één kermis. “Mijn seizoen is toch al verloren. Dat maak ik niet meer goed. Maar ik wil echt op een kermis staan en als het aan mij ligt kan dat zo snel mogelijk, al ligt mijn attractie nu nog uit elkaar voor onderhoud. Ik kan het met anderhalve week voor elkaar krijgen.” Volgens hem zou het ook niet zo moeilijk moeten zijn. “De vergunningen waren in principe rond. Dan lijkt het me een kwestie van weer uit de kast halen en het anderhalve meter protocol eroverheen leggen.” De gemeente Tilburg laat er in ieder geval geen gras over groeien. Een kermis zo groot als andere jaren lijkt onwaarschijnlijk, maar er wordt serieus gekeken of er een aangepaste versie kan komen.

Tentenverhuurders krijgen het nog lastig

Bij tentenverhuurder De Kruijf uit Schalkwijk denken ze dat het nog wel lastig zal zijn. “De overheid heeft te lang de datum 1 september aangehouden. Daarom zijn heel veel dorpsfeesten en kermissen voor die datum afgelast. Je kunt je afvragen of het enthousiasme er is om alles weer op te tuigen.”

Ook denken ze dat alles afhankelijk is van hoe het nu op papier wordt gezet. De tentenverhuurder denkt dat het voor hem zelfs na 1 september nog lastig kan zijn. “De kermis kan dan misschien wel, want dat is buiten. Maar dan kan het nog zo zijn dat ik er geen tent naast mag zetten. Maar dat zullen we wel zien.”