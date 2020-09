Voorlopig toch geen vuurwerkverbod in Amsterdam vanwege corona

Amsterdam stelt het aangekondigde vuurwerkverbod met een jaar uit. Volgens burgemeester Femke Halsema dwingen de “uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis” ertoe om het knalverbod pas bij de jaarwisseling van 2021 op 2022 in te laten gaan.

Dat het verbod niet al voor de komende jaarwisseling geldt, is volgens de burgemeester een “tegenvaller”. Maar nu het coronavirus weer is opgelaaid in de hoofdstad ziet het er sowieso naar uit dat oud en nieuw er waarschijnlijk anders uitziet dan normaal. “Het is reëel dat we ten minste de rest van 2020 nog met het virus te maken hebben”, aldus Halsema.

Drie kwart voorstander

Amsterdam wil het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw verbieden voor particulieren omdat er tijdens de jaarwisseling steeds meer incidenten zijn. Hierdoor is er veel overlast, schade en letsel als gevolg van afgestoken vuurwerk. In februari stemde de gemeenteraad in met een afsteekverbod. Alleen sterretjes mogen nog worden afgestoken.

Inwoners konden zich afgelopen zomer over het voorstel uitspreken. Er zijn ruim 1.500 reacties binnengekomen op het plan, meldt Halsema nu. Ongeveer driekwart van de mensen zei voorstander te zijn van de invoering van een vuurwerkverbod.

ANP