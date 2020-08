Door brand gedupeerde SV Meerssen dolblij met inzamelingsactie 'concurrenten'

Het is de schrik van elke amateurvoetbalclub, een fikse brand in het clubgebouw. Helaas werden de leden van de Limburgse amateurclub SV Meerssen zondagmorgen vroeg opgeschrikt toen bleek dat de vlammen uit het dak sloegen van de kantine.

Al snel bleek dat die niet meer te redden was, waardoor het er twee dagen na de ramp triest uit ziet op de club. Maurice van Kan van SV Meerssen moet nog steeds slikken als hij naar de overblijfselen kijkt van wat ooit de kantine was van de club: “Ik weet nog dat ik zondagmorgen toen ik wakker werd allemaal appjes zag. Ik schrok me rot”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Eenmaal op de club aangekomen werd de schade al snel duidelijk voor Maurice. ”Er was niets meer te redden. Ik heb me laten vertellen dat de brandweer meteen heeft ingezet om te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar het pand ernaast en de kleedkamers. Gelukkig kunnen we nog voetballen, maar ja, de kantine is zo belangrijk voor een club.”

Concurrenten

In barre tijden ontstaan vaak ook mooie dingen, zo bleek. ‘Concurrerende’ amateurclubs uit de buurt zijn namelijk direct na de brand een inzamelingsactie gestart en die loopt goed. Dik 14.000 euro is er al opgehaald, geld dat de club goed kan gebruiken voor de wederopbouw van de kantine.

Roy Hulst van Geusselt Sport uit Maastricht is een van de initiatiefnemers. Roy: “Ook bij ons sijpelde het nieuws over de brand zondagmiddag binnen. We hebben tijdens corona een grote whats app-groep aangemaakt om in overleg te blijven over het amateurvoetbal in de buurt. Daarin zitten 12 clubs. Als snel werd er heen en weer geappt. We zijn blij dat mensen genereus geld storten voor de getroffen club. We hadden een streefbedrag van 12.000 euro maar binnen een dag zaten we daar al op. Meer geld is natuurlijk altijd welkom.”┬áIn totaal hopen ze nu zo’n 25.000 euro op te halen.

‘Je hoort elkaar toch te helpen’

Volgens Roy is het niet meer dan normaal om buurclubs te helpen als ze het moeilijk hebben: “Wij begrijpen het niet zo dat mensen dit zo bijzonder vinden. Je hoort elkaar toch te helpen. Als wij ooit hulp nodig hebben hopen we dat ook te krijgen.”

Volgens Maurice van Kan kan SV Meerssen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw, al gaan ze er bij de club vanuit dat ze goed zijn verzekerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, de politie laat weten dat het onderzoek nog loopt.