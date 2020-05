Hoe gaan we de coronamaatregelen versoepelen om uit deze ‘intelligente lockdown’ te komen? Hoe zorgen we voor voldoende mondkapje in het openbaar vervoer? En wie praten er allemaal mee over de periode na de lockdown? Een greep uit de onderwerpen die verschillende partijen aan bod willen laten komen tijdens het Tweede Kamerdebat over de coronacrisis.

