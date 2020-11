Vogelgriep ontdekt op bedrijf in Witmarsum: 90.000 vleeskuikens geruimd

In het Friese Witmarsum is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met 90.000 vleeskuikens. Om verdere verspreiding van het besmettelijke virus te voorkomen worden alle dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In de directe omgeving liggen geen andere pluimveebedrijven. Iets verderop, in een straal van drie kilometer, liggen wel drie andere boerderijen met pluimvee. Deze worden onderzocht om te kijken of ook daar vogelgriep heerst.

Lees ook: Ganzen vallen massaal uit de lucht, vogelgriepvirus rukt op vanuit Noord-Nederland

Binnen tien kilometer rondom het getroffen bedrijf liggen nog tien andere pluimveebedrijven. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd voor boerderijen die in deze zone liggen.

Ophokplicht en ruiming

De afgelopen weken is het zeer besmettelijke en dodelijke H5N8-virus op meerdere plekken in Nederland aangetroffen bij dieren. Om die reden is vorige maand een ophokplicht ingesteld voor commerciële pluimveehouders. Toch zijn al honderdduizenden dieren geruimd nadat er vogelgriep was vastgesteld op de boerderij.

Lees ook: Veel dode vogels gevonden in Waddengebied, waarschijnlijk vogelgriep

De kans dat mensen ook besmet raken met de vogelgriep is heel klein. Alleen personen die langdurig of intensief contact hebben met besmette vogels lopen een klein risico. Mensen die dode vogels hebben aangeraakt worden aangeraden om goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Noormannen