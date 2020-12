Oranjeleeuwinnen pas na de rust trefzeker tegen stug verdedigend Kosovo

De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst een kwalificatietoernooi afgesloten zonder puntenverlies. Het al geplaatste Oranje won in Breda ook de tiende en laatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK 2022 in Engeland. De Europees kampioen versloeg het kansloze Kosovo met 6-0.

Bij de rust was de stand verrassend nog 0-0. Na de pauze kwam de productie van de thuisploeg goed op gang. Dankzij Katja Snoeijs (drie), Jill Roord (twee) en Lieke Martens werd het grote kwaliteitsverschil alsnog zichtbaar in de uitslag.

Nederland sluit de kwalificatie af met 30 punten uit 10 wedstrijden en een indrukwekkend doelsaldo van 48-3.

Bondscoach ontbreekt

Bondscoach Sarina Wiegman ontbrak in Breda opnieuw bij Oranje op de bank. Ze verliet vrijdagmiddag het trainingskamp vanwege familieomstandigheden en miste daardoor in de avonduren de oefeninterland tegen wereldkampioen Verenigde Staten (0-2). Ook tegen Kosovo nam assistent-trainer Arjan Veurink haar taken over.

Stugge verdediging

De wedstrijd speelde zich vrijwel volledig af op de helft van het stug verdedigende Kosovo. Het enorme overwicht van Nederland leverde echter voor de rust geen treffers op. Oranje ontbeerde scherpte en ook een beetje geluk in de afronding. De eindpass was bovendien lang niet altijd zuiver.

Met Joƫlle Smits voor de aangeslagen Lineth Beerensteyn nam Nederland na de pauze snel afstand van Kosovo. Eerst strafte Snoeijs een verdedigingsfout trefzeker af. Kort daarna scoorde Roord uit een vrije trap. In de 58e minuut knalde Martens raak. Kort daarna maakte de aanvalster van Barcelona plaats voor Renate Jansen.

In het laatste half uur bleef het gretige Oranje jagen op een hogere score. Snoeijs (twee) en Roord bouwden de score verder uit. Een verbetering van de zege eind oktober in Kosovo (0-6, ook met drie keer Snoeijs) zat er echter net niet in.

Wiegman richt zich komend jaar met haar selectie op de Olympische Spelen van Tokio. Ze neemt daarna afscheid van Oranje en wordt bondscoach van de Engelse voetbalsters.

