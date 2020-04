Twee mannen op de vlucht na dodelijk ongeval in Utrecht

De politie is dringend op zoek naar twee mannen die zondagavond een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt op de Spinozaweg in Utrecht. Het slachtoffer dat gewond raakte bij het ongeluk, bezweek later aan zijn verwondingen.

Na het ongeval zouden twee mannen er vandoor zijn gegaan in een zwarte Skoda Fabia met een barst in de voorruit. Die auto werd achtergelaten op de Johanwagenaarkade, waarna de twee inzittenden te voet zijn gevlucht.

Signalement

Het gaat om twee mannen van de rond de 25 jaar oud met een licht getinte huidskleur. Beiden dragen een petje en bij een van hen steekt een knotje uit de pet. De man met het knotje draagt een groen vest. Beide mannen dragen daarnaast een broek met gebleekte vlekken, zo meldt de politie.

Mensen die meer weten over de twee mannen wordt verzocht direct 112 te bellen.

Beeld: Koen Laureij