Vlaggen halfstok bij politiebureaus om omgekomen agent: 'Zijn in rouw gedompeld'

Op politiebureaus in Nederland wordt zondag de vlag halfstok gehesen. Op die manier eren ze de 28-jarige agent die afgelopen nacht omkwam tijdens een verkeersongeval op de A270 bij Nuenen.

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant laat weten dat er wordt gewerkt aan het tot uitvoering brengen van het vlaggenprotocol. “Dat wordt gehanteerd als we in rouw gedompeld zijn. Het plan is vandaag op alle politiebureaus zo snel mogelijk de vlaggen halfstok te laten hangen.”

Uitgebreid onderzoek nodig

De eerste voorlopige bevindingen van het technische onderzoek wijzen uit dat het mogelijk gaat om een noodlottig ongeval, aldus de woordvoerder. “Er moet nog uitgebreid onderzoek worden gedaan, zowel technisch als tactisch.” Om het objectief te houden, is het technische onderzoek ondergebracht bij de eenheid Limburg, en het tactische onderzoek bij Zeeland-West-Brabant. Wanneer er meer duidelijk over wordt, is nog onbekend.

De 28-jarige agent die omkwam, was nog niet zo lang in dienst, vertelt de woordvoerder. Bij het ongeval raakte ook een vrouwelijke agent gewond. Zij ligt in het ziekenhuis, maar is aanspreekbaar en buiten levensgevaar, aldus de woordvoerder. De agente wordt nog uitgebreid gehoord. Dat geldt ook voor de bestuurder van de personenauto, die eveneens gewond raakte.