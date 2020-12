Kind vindt doorgeladen vuurwapen tijdens buitenspelen in Vlaardingen

Een leerling van een Vlaardingse basisschool deed donderdagmiddag een gevaarlijke ontdekking. Tijdens het buitenspelen in de speeltuin aan de Johan de Wittstraat vond het kind een doorgeladen vuurwapen.

“Gelukkig was de leerling en school zo slim om het wapen met rust te laten”, laat de politie weten. De school waarschuwde direct de politie. De agenten die het wapen veiligstelden concludeerden dat het vuurwapen geladen was.

Lees ook: Getuige trekt sleutel uit vluchtscooter en filmt hoe winkeloverval mislukt

Misdrijf

Op dit moment doet de politie forensisch onderzoek naar het wapen. Ze kijken onder andere of er DNA of vingerafdrukken op aanwezig zijn. Ook doen ze er schiettoetsen mee in de hoop te achterhalen of het vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt.

De hoofdofficier van justitie in Rotterdam looft sinds oktober 2019 een beloning van maximaal 750 euro uit voor tips die leiden tot de vondst van vuurwapens. Dit in strijd tegen het vuurwapengeweld. De politie hoopt dat ook in deze zaak mensen zich melden met informatie dat kan helpen bij het onderzoek.

Foto: Politie