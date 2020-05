Veiligheidsregio stelt ultimatum in voor slachthuis met 147 besmette medewerkers

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, stelt slachthuis Vion een ultimatum. Bij het bedrijf in Groenlo zijn 147 medewerkers positief getest op het coronavirus. Vion krijgt nu 48 uur om 25 medewerkers die niet getest zijn alsnog te laten testen.

Ook wil Heerts ontbrekende gegevens van vijf medewerkers snel hebben. Deze zijn nodig omdat de GGD anders geen goed een bron – en contactonderzoek kan uitvoeren bij de besmette personen. Ook moet Vion laten zien welke medewerkers op andere locaties werken in de regio.

Medewerkers Vion veilig in quarantaine

Heerts vraagt het bedrijf en de uitzendbureaus verder ‘dringend’ om huisvesting van de medewerkers ‘op humane wijze’ te regelen. Op die manier kunnen de medewerkers op een veilige manier in quarantaine. Heerts noemt het aantal besmettingen zeer zorgelijk en kondigt steekproeven aan. Dat betekent dat ook andere grote slachterijen in de veiligheidsregio zich moeten voorbereiden op preventieve steekproefsgewijze testen.

Afgelopen week werd het slachthuis in Groenlo van slachter en vleesverwerker Vion per direct gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Bij een steekproef onder 212 medewerkers werden er 45 positief getest op het longvirus. De uitkomst van de steekproef was voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland aanleiding om ook de overige medewerkers te testen.

