Vader die jarenlang zijn kinderen misbruikte krijgt vijf jaar cel en tbs

Een vader uit Amsterdam die twaalf jaar lang zijn vier kinderen seksueel misbruikte is donderdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. De 50-jarige man werd ook vervolgd voor de verkrachting van zijn vrouw, maar daar was onvoldoende bewijs voor.

De misstanden in het gezin kwamen iets meer dan vier jaar geleden naar buiten, toen de vrouw haar man naakt in bed vond met hun jongste dochter. Het meisje was toen dertien jaar oud. Ze stapte naar de politie, die de man arresteerde.

‘Geen ontsnappen mogelijk’

De dochter wilde uit angst voor haar vader eerst niet veel zeggen en liet pas na een tijdje meer los over het misbruik. Ook kwamen er andere misstanden aan het licht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het gezin jarenlang gebukt is gegaan onder de grillen van de man.

Hij was zeer dominant, had last van hevige stemmingswisselingen, was snel boos en had losse handjes. Zijn vrouw mocht niets zonder hem beslissen. De officier van justitie sprak van een “volledig ontwricht gezin”. Volgens haar was er sprake van “misbruik in een controlerend en onderdrukkend systeem en waaruit geen ontsnappen mogelijk was”.

Misbruik in slaapkamers

De rechtbank oordeelde donderdag dat de man ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn positie als vader. De impact van zijn daden werd volgens de rechter vergroot doordat hij zijn twee dochters en zoons in hun eigen slaapkamer seksueel misbruikte, “plaatsen waar zeker kinderen veiligheid en geborgenheid mogen verwachten”.

Het seksuele misbruik begon op zeer jonge leeftijd en duurde van 2004 tot in de loop van 2016. Het OM achtte naast het kindermisbruik ook bewezen dat de man zijn vrouw tegen haar wil had gedwongen tot seks. Hoewel de rechtbank de man op dit punt vrijsprak, legde ze wel de straf op die de officier van justitie had geëist.

‘Nooit meer zien’

Vanwege gevaar op herhaling blijft de man na het uitzitten van zijn celstraf onder verscherpt toezicht van de reclassering. Hij moet in therapie en mag geen contact zoeken met zijn ex-vrouw en kinderen. Die gaven bij de behandeling van de zaak in zeer emotionele en indringende verklaringen aan hem niet meer te willen zien.

ANP