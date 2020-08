Vijf branden binnen anderhalf uur in Zutphen, politie zoekt brandstichter

In de wijk Leesten in Zutphen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf branden geweest. De politie gaat uit van brandstichting.

Een fiets, motorfiets en drie containers gingen in vlammen op. Een van de uitgebrande containers stond naast een schutting. De vlammen sloegen over naar de schutting, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Poging inbraak

De politie gaat er vanuit dat de branden gesticht zijn tussen 05.30 en 07.00 uur. Ondertussen werd er afgelopen nacht ook een poging tot inbraak gedaan bij de brandweerkazerne in Zutphen, zo bevestigen de brandweer en politie tegenover Omroep Gelderland. Er zijn mensen op het afgesloten terrein geweest, maar niet binnen in de kazerne gekomen.

Onderzoek moet uitwijzen of en welk verband er tussen de zaken is. De politie roept getuigen op zich te melden en is ook op zoek naar camerabeelden die meer kunnen vertellen over wat er gebeurd is afgelopen nacht.

ANP/Redactie

Beeld: SPS Media