Vijf arrestaties bij grote actie tegen witwassen 'tientallen miljoenen aan drugsgelden'

Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de FIOD aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Zij worden verdacht van het witwassen van contant crimineel geld via verhullende internationale constructies.

Het gaat om mannen uit Geldrop (39 en 30 jaar), Veldhoven (42) en Nuenen (40) en een 60-jarige vrouw uit de gemeente Echt-Susteren. Het onderzoek door een combi-team van de FIOD en de politie Oost-Brabant startte al in 2017. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed

In totaal negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk worden onderzocht. Meer dan 330 medewerkers van onder meer de Belastingdienst en Defensie zijn sinds dinsdagochtend vroeg op de been voor de grote gezamenlijke actie.

Er is beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Nederland en het buitenland.

Beeld: Reality Photo