Vijf aanhoudingen om vondst 'professioneel' drugslab in Eersel

De politie heeft inmiddels vijf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab dat woensdag in het Brabantse Eersel werd ontdekt. In het lab aan de Stokkelen werd volgens de politie op grote, professionele schaal crystal meth gemaakt.

Onder de aangehouden verdachten zijn drie mannen van 44, 37 en 28 jaar oud, die uit de loods kwamen lopen toen de politie arriveerde. Twee van hen wonen in België, geen van de drie mannen heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Ook de bewoners van het huis dat op het terrein in het buitengebied staat, zijn aangehouden. Het gaat om een 64-jarige man en een vrouw van 65.

Flinke vangst

De politie kreeg het drugslab in het vizier door informatie uit een lopend onderzoek. Bij de inval troffen de agenten in de loods 1500 kilo methamfetaminepasta aan en meerdere grondstoffen voor het produceren van drugs. Ook stond op het terrein een 14 meter lange vrachtwagentrailer die vol zat met drugsafval.

Deskundigen van het RIVM constateerden gevaarlijk hoge concentraties kwik in het lab en de afvaltrailer, aldus de politie. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is het drugslaboratorium aan het ontmantelen.