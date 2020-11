Vier minderjarige jongeren raken gewond bij ernstig ongeluk in Terherne

Het moet een flinke klapper zijn geweest vannacht in het Friese Terherne, want van de auto is nog maar weinig over. Een auto met daarin vier minderjarige inzittenden is rond 01.45 uur tegen de brug gereden op de Buorren. Daarbij raakte alle vier de inzittenden gewond.

Door de klap kwamen de inzittenden bekneld te zitten en moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Één van de slachtoffers heeft meer dan een uur bekneld gezeten. De politie Friesland laat zondagochtend weten dat het gaat om vier minderjarige jongeren uit Heerenveen, Steenwijkerland en Opsterland.

Het brandweer en ambulancepersoneel werd medisch geassisteerd door het mobiel medisch team uit Groningen die per helikopter ter plaatse waren gekomen.

Naar het ziekenhuis

Drie van vier inzittenden zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuizen. Een inzittende kon ter plaatse behandeld worden door het ambulancepersoneel. Naast de auto raakte ook de burg zwaar beschadigd.

Rond 01.4 5 uur heeft er aan de Buorren in #Terherne een ernstig eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een auto, met daarin 4 inzittenden, is om nog onbekende reden, tegen de brug aangereden. — Politie Fryslân (@polfryslan) November 1, 2020

De weg is enige tijd afgesloten geweest. Het is onbekend hoe het ernstige ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Een berger heeft de zwaar beschadigde wagen afgevoerd.